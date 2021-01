FCIN1908 / Mercato Inter, in corso l’incontro tra Ausilio e Pinto per lo scambio Dzeko-Sanchez

Negli ultimi giorni di mercato potrebbe profilarsi uno scambio sull’asse Milano-Roma. In queste ore l’Inter e il club giallorosso stanno ragionando su un possibile scambio Dzeko-Sanchez. Secondo quanto appurato da FcInter1908.it, in questi minuti è in corso a Milano l’incontro tra i due direttori sportivi Piero Ausilio e Tiago Pinto. Gli inviati di Fcinter1908 sono sul posto.

L’affare tra le due società non è semplice. Dzeko, al lordo, guadagna più di Sanchez, che usufruisce del decreto crescita. Per questo, serve uno sforzo da parte di tutte le parti perché l’affare vada in porto a saldo zero per le due società. L’Inter non spenderà soldi per favorire la trattativa.