Berti: “Suarez? Classico stile Juve, mi stanno sul cazzo da sempre. Il nuovo Berti è Barella, lo adoro”

Nicola Berti commenta la truffa Suarez senza troppi giri di parole. Intercettato dal sito “Mow”, l’ex centrocampista nerazzurro attacca: “Secondo me c’è dietro la Juventus sicuro nel caso Suarez. È il loro stile, il classico stile Juve. Lo sapete che sono antijuventino da quando sono nato, mi stanno da sempre sul ca**o, simpaticamente, ma neanche tanto. È chiaro che qualcosina ci sia sotto, non è che Suarez viene a Perugia casualmente. Ai miei tempi queste cose non succedevano, non c’erano questi problemi di cittadinanza”.

IL NUOVO BERTI

“È N.B. come Nicola Berti e cioè Nicola Barella, un grandissimo. Lo adoro, mi rivedo in lui, è il mio erede. Sono certo che ci darà grandissime soddisfazioni per i prossimi dieci anni”.