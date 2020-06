Inter pronta a blindare Brozovic: rinnovo in vista e via la clausola. Conte pensava…

Un inizio non esaltante, l’addio a un passo e poi la svolta. Si può sintetizzare così la carriera di Marcelo Brozovic all’Inter. L’intuizione di Luciano Spalletti di piazzarlo davanti la difesa, ha cambiato la carriera del croato, oggi vero insostituibile della squadra nerazzurra. Ecco perché in Viale della Liberazione sono pronti a blindarlo con un rinnovo da 4 milioni fino al 2024, “anche per togliergli quella pericolosa clausola da 60 milioni“, sottolinea la Gazzetta dello Sport. “Il nuovo Brozo è leader in tutto, in campo e nello spogliatoio, dove sa farsi sentire quando deve, ma anche strappare sorrisi – con scherzi – e cementare l’unione del gruppo“.

“Conte pensava di trovarsi tra le mani un’ottima mezzala, ma dopo una settimana di ritiro ha capito quanto sia importante la versione 2.0 di Brozo: ottimo nella lettura delle coperture preventive e nelle linee di passaggio, illuminato quando si tratta di palleggiare nella metà campo offensiva. E in più una straordinaria capacità di sacrificio e due polmoni grossi così”.

“Ed è da questi dati che Conte spera di ripartire, perché il sacrificio di Brozo dovrà essere da esempio per tutti nella delicata trasferta del San Paolo. Il croato sarà ancora una volta il faro davanti alla difesa. E lui dovrà garantire l’equilibrio di squadra, perché il risultato dell’andata probabilmente costringerà l’Inter a un certo punto a lanciarsi cuore e anima in avanti, per cercare di ribaltare il risultato. E se c’è un uomo a cui affidare la missione rimonta, quello è proprio l’Epic croato, capace di passare in una notte da esubero a insostituibile”.

