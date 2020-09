Da Cagliari – Nainggolan, strada spianata con l’Inter: ecco cifre e tempi del colpo di Giulini

Diego Godin a breve sarà un nuovo giocatore del Cagliari. Ma il difensore potrebbe non essere l’unico nerazzurro diretto in Sardegna. Infatti il club di Giulini non ha ancora abbandonato l’idea di riportare a Cagliari Radja Nainggolan. Secondo quanto riporta Centotrentuno.com, l’accordo con il giocatore c’è da metà agosto con un quadriennale da oltre 3 milioni a stagione più bonus, quello con i nerazzurri prossimo a diventare realtà.

“Tutto era stato impostato da tempo sulla base di una cifra tra i 10 e i 12 milioni. Restava da trovare la formula, il prestito con obbligo di riscatto unica via per accontentare le esigenze di bilancio di tutte le parti e soprattutto la volontà del giocatore. Nainggolan sarà molto probabilmente un giocatore rossoblù, resta solo da capire il quando anche se i giorni appena successivi al 30 settembre sembrano essere quelli giusti“, si legge sul portale.

“Restano però da sistemare comunque alcuni aspetti non di poco conto perché se da un lato Nainggolan, Cagliari e Inter sarebbero quasi d’accordo su ogni aspetto, dall’altro l’agente del Ninja Alessandro Beltrami avrebbe messo dei paletti alla voce commissioni.

Non è un mistero che il procuratore di Nainggolan, e di Barella tra gli altri, non abbia mai visto di buon occhio il ritorno in Sardegna del suo assistito e ora starebbe cercando di raccogliere qualche dividendo che le cifre accordate vedrebbero sensibilmente ridotto rispetto alle attese. Un problema non insormontabile“.

