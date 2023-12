Inter, fascia di capitano in buone mani: Barella fa il Lautaro, rinnovo già pronto

In assenza di Lautaro Martinez, costretto ai box per un problema muscolare, in occasione di Inter-Lecce la fascia di capitano è finita sul braccio di Nicolò Barella. Una responsabilità che non ha di certo pesato sul centrocampista nerazzurro, protagonista di una prestazione di altissimo livello, impreziosita dal gol del definitivo 2-0. Un ritorno ai suoi standard, dopo una prima parte di stagione resa complicata da motivazioni extra campo, che è servito a ricordare una volta di più il suo status di top player non solo in Italia, ma in tutto il panorama internazionale. Naturale che, come scrive La Gazzetta dello Sport, il prossimo passo sia il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2026.