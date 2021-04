Conte: “Darmian? Jolly prezioso, merita di giocare. Hakimi in panchina mi ha dato…”

Tanti complimenti da parte del tecnico nerazzurro a Matteo Darmian, che oggi ha segnato il gol vittoria contro il Cagliari. Tutte le risposte del tecnico in conferenza stampa.

Antonio Conte ha risposto alle domande in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Cagliari: "Penso che Matteo stia meritando di giocare, è un jolly prezioso. Ho avuto il piacere di allenarlo in Nazionale. E' un ragazzo serio, che lavora, sta sempre al suo posto e dà sempre il massimo. Penso che si stia togliendo grandissime soddisfazioni e penso che possa sognare di andare all'Europeo. Puoi metterlo a destra e a sinistra, ha una duttilità incredibile. Sono molto contento per lui, se lo merita per la professionalità che ha. Sanchez? Alexis ha cercato di dare un apporto. Con difese così chiuse il mio pensiero era quello di utilizzare giocatori tecnici come lui, Sensi. Eriksen. Ci aspettavamo un blocco ben compatto del Cagliari con palle lunghe per PAvoletti. Alexis ha dato il suo contributo, sono contento per l'impegno. Lautaro-Hakimi in panchina? Sia per averli nella seconda parte della gara, sia per farli riposare. Penso che Alexis meritasse una chance dall'inizio visto che stava dimostrando di stare molto bene. Hakimi mi dava l'opportunità in panchina di sparigliare le caratteristiche. E' successo così. Anche lui veniva da partite giocate in maniera continuativa sia con noi che in Nazionale. Avere Hakimi dal 70' è diverso da avere Darmian. Puoi cambaire velocità. Anche la scelta dei centrocampisti con più qualità ha dato i suoi frutti".