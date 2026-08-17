GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

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Aggiornamenti importanti su due nomi in chiave Inter da Gianluca Di Marzio: Curtis Jones in entrata, Luis Henrique in uscita. Ecco le ultimissime sui due giocatori:

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“L’Inter aveva prenotato già Curtis Jones a gennaio, poi il Liverpool si tirò indietro, anche perché Davide Frattesi non partì. L’operazione si congelò di fatto. La richiesta ora è un po’ scesa dai 40 milioni iniziali anche per la scadenza del contratto, l’Inter lo vuole a prescindere dalla partenza di Luis Henrique e aspetta di fare l’operazione, ma a cifre più abbordabili.

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Luis Henrique invece è stato avvisato dall’Inter: c’è questa trattativa con la Roma. Lui non vorrebbe lasciare l’Inter ma ha preso atto della situazione e dato una prima apertura, ora bisogna capire se i giallorossi affonderanno. Perché la priorità è Rodrigo Mora per l’attacco, poi la Roma penserà alla situazione esterno”, le parole del giornalista.

(Fonte: SS24)