Conte: “Ora cambia status per molti giocatori. Interisti legati al Triplete, vincere così…”

"Il fatto di aver condiviso questo sogno e percorso e la voglia di entrare nella storia del club ha portato tutti a sposare un progetto"

Antonio Conte ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro il Crotone: "Questa partita? Ha il sapore della vittoria, di esserci avvicinati in maniera importante alla conquista di un traguardo. Per me è un traguardo straordinario, quello che stanno facendo i ragazzi. Vedendo tutto quello che si è riusciti a fare a loro vanno i miei migliori complimenti. Hanno lavorato tanto, hanno condiviso questo sogno. Oggi siamo ad un passo dal farlo.

Sul volto die miei calciatori? Soddisfazione e il fatto che stia cambiando lo status per tanti di loro. Ho battuto molto sul discorso del vincente. Ho battuto anche tanto sul discorso che c'è un solo modo per entrare nella storia del club. Vincere.

L'unico modo per scrivere il tuo nome nella storia di un club. Penso che per un club prestigioso come l'Inter, i cui i tifosi erano giustamente legati alla conquista del Triplete, tornare a vincere uno scudetto e farlo in questa maniera è qualcosa di bello e straordinario tenendo conto che c'è stata la caduta di un regno durato nove anni. Qualcosa di straordinario quello che è stato fatto. Va tutto il merito a loro. L'importanza del supporto della panchina e di chi entrava? Non importante, di più. Il fatto di aver condiviso questo sogno e percorso e la voglia di entrare nella storia del club ha portato tutti a sposare un progetto e una causa. A mettere da parte l'io e a sposare il noi. Si è riusciti a creare qualcosa di bello e straordinario con tutti quelli che lavorano alla Pinetina. I giocatori sono i principali artefici, poi lo staff, lo staff medico, i giardinieri, le guardie. Si è creato un corpo. E' solo questo che spiega un campionato del genere".