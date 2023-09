De Vrij: “Un onore giocare con l’Inter. Il gol al derby mi ha fatto esultare più di tutti”

«La partita che più mi ha emozionato rimane quella contro la Spagna ai Mondiali, nel 2014. Era la prima partita a livello mondiale per me, nel primo tempo ho causato un rigore, ero molto giovane, poi nella ripresa ho segnato e abbiamo vinto 5-1, è andata molto bene anche a livello di testa.

Il gol nerazzurro che mi ha fatto più esultare è quello del derby vinto 4-2 nel 2020, mentre per l'assist dico quello per Lautaro nella sfida contro il Borussia Dortmund.

Dell'Inter ho ammirato molti giocatori ma se devo sceglierne uno allora non posso che dire Ronaldo, un calciatore unico, non serve neanche spiegare il perché».

Tre date? 2009, l'anno in cui ho esordito con il Feyenoord. 2021, l'anno dello scudetto nerazzurro. Il primo trofeo con l'Inter, ovviamente è stato bellissimo. 2023, deve ancora finire ma mi ha regalato la nascita di mio figlio.

