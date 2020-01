Inter, assalto ad Eriksen: Ausilio porta la nuova offerta, ecco le cifre. Aumenta la fiducia

Come anticipato da FcInter1908, Piero Ausilio è volato a Londra per andare a trattare con il Tottenham il cartellino di Chistian Eriksen. Dall’Inghilterra arrivano conferme sul viaggio londinese del direttore sportivo nerazzurro. Secondo quanto riporta il Daily Mail, Ausilio incontrerà la dirigenza degli Spurs per trovare un accordo e chiudere il trasferimento del centrocampista già a gennaio. Il Tottenham chiede 18 milioni di sterline, mentre l’Inter è disposta a pagarne 12 milioni più bonus (circa 14 milioni di euro). Secondo il Daily Mail, da parte della dirigenza nerazzurra c’è ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione.

(Daily Mail)