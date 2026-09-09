Cristian Chivu ha concesso un giorno di riposo ai suoi calciatori dopo le fatiche del primo impegno di Champions League dei nerazzurri
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Cristian Chivu ha concesso un giorno di riposo alla sua Inter. Al rientro dalla Spagna, dopo la sconfitta contro il Real Madrid di José Mourinho, l'allenatore nerazzurro ha lasciato i suoi ragazzi a casa per smaltire la stanchezza del viaggio. Lo ha fatto, considerando che i nerazzurri torneranno in campo contro l'Udinese addirittura lunedì prossimo, nel posticipo del quarto turno di Serie A.
Ad Appiano Gentile però i cancelli si sono comunque aperti per due nerazzurri. Djed Spence ha proseguito il lavoro di riatletizzazione, sperando di potersi mettere a disposizione dell'allenatore nerazzurro prima possibile. Oltre all'inglese si è visto anche Federico Dimarco, che ha saltato la trasferta di Madrid a causa di una leggera distorsione al ginocchio sinistro rimediata contro il Napoli. L'esterno nerazzurro dovrebbe comunque essere a disposizione di Chivu per la prossima partita dei nerazzurri.
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