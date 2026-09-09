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All'indomani della sconfitta rimediata in Spagna, i tifosi dell'Inter sono divisi nel giudizio su Pepo Martinez. C'è chi si sofferma sulla reazione dello spagnolo, capace di inanellare almeno tre interventi clamorosi dopo la sciagurata giocata che ha portato al gol di Valverde, e chi invece sostiene che le belle parate sul 2-0 non cancellino minimamente un errore di concetto prima ancora che tecnico che ha pregiudicato la partita.

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Inter, la scelta di Chivu su Pepo Martinez

Ma cosa ne pensa invece Cristian Chivu? La Gazzetta dello Sport in un focus apparso sul proprio sito riporta la versione dell'allenatore nerazzurro:

"Chi immagina in un cambio di rotta di Chivu è fuori strada. Martinez sarà confermato contro Udinese e Roma. L’allenatore nerazzurro ha sempre difeso i suoi dopo un errore. Basta guardare quanto successo con Sommer l’anno scorso, quando Chivu l'ha continuato a schierare nonostante gli errori nelle prime partite (Udinese, Juve). Il titolare è Martinez. Provedel avrà le sue chance - di sicuro in Coppa Italia -, ma la prima guida resta lo spagnolo".