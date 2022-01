Farris in conferenza: “Sbagliato pochissimo, avuto occasioni. Nostro parco attaccanti…”

Il vice di Inzaghi ha commentato la prestazione dei nerazzurri in conferenza stampa

Massimiliano Farris ha analizzato la prestazione dei nerazzurri in conferenza stampa: "Credo che ci lasci ulteriore consapevolezza. Ci sono squadre che ti lasciano giocare di più, qui il predominio te lo devi andare a prendere. Abbiamo sbagliato pochissimo. Questa costruzione ci ha permesso di avere delle buonissime occasioni, con Edin, D'Ambrosio. La grande parata di Musso su Sanchez. Le occasioni le abbiamo avute, ma bravi anche a non prendere gol. Dzeko? La palla decisiva poteva essere la sponda di Barella e Dumfries, lì sono mancati un pizzico di fortuna e precisione. Edin finalizza, si butta in profondità. Il nostro parco attaccanti è di assoluto valore."