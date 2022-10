FCIN1908 / Fiorentina-Inter, prove tattiche: possibile una sola novità di formazione

Procede la preparazione dei nerazzurri verso il prossimo impegno di campionato: Inzaghi studia la formazione da mandare in campo

Daniele Vitiello

Circa 48 ore al calcio d’inizio di Fiorentina-Inter e ancora diverse sono le incognite che riguardano i nerazzurri. A partire da Romelu Lukaku, che rischia di non comparire tra i convocati, nonostante il rientro (parziale) in gruppo nella giornata di oggi. Domani Inzaghi proverà a sondare anche i margini per un possibile rientro di Roberto Gagliardini, al momento ancora out a causa della lombalgia accusata negli ultimi giorni. Per Brozovic, invece, bisogna attendere ancora.

Da capire anche quale formazione il tecnico deciderà di mandare in campo. L’assenza di impegno infrasettimanale ha permesso al gruppo di lavorare in tutta tranquillità e assorbire stanchezza fisica e mentale accumulata col tour de force culminato con la vittoria sulla Salernitana. Anche per questo, ma è ancora da capire, Inzaghi potrebbe decidere di non cambiare molto rispetto agli ultimi incontri. Secondo le prove effettuate oggi, come raccolto da Fcinter1908.it, l’unico cambio rispetto alla squadra che domenica ha battuto i granata al Meazza sarebbe il rientro dal primo minuto di Alessandro Bastoni, al fianco di Skriniar e De Vrij. Tornerebbe così in panchina Acerbi, pronto a subentrare a gara in corso.

Al momento, sembra confermata in toto la linea mediana, con Calhanoglu al posto di Brozovic e Mkhitaryan e Barella ai suoi lati. Sulle corsie esterne agirebbero ancora Dumfries e Dimarco. Davanti pochi dubbi, con Dzeko al fianco di Lautaro e Correa in panchina. Domani la rifinitura alle 11, che chiarirà meglio la situazione, prima delle parole del tecnico a Inter TV e della partenza per Firenze.