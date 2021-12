Inter, non solo Kostic: il vice Perisic arriva dal Psg? Due i nomi. Già a gennaio…

Se l'esterno croato non dovesse rinnovare, il club nerazzurro avrebbe a disposizione diverse alternative

Domani l'Inter scenderà in campo a San Siro contro il Torino. Quella con i granata è l'ultima gara del 2021 della squadra di Simone Inzaghi, poi ci sarà la sosta. E proprio in quei giorni la dirigenza nerazzurra lavorerà sui rinnovi. A buon punto quelli di Brozovic e Dimarco, più complesso il discorso di Perisic. Secondo quanto riporta Tuttosport, nel caso in cui si arrivasse a un accordo tra il croato e il club nerazzurro, sarà inevitabile pensare alle alternative. Secondo il quotidiano l'Inter virerà su Filip Kostic che nella stagione che verrà lascerà l’Eintracht.