Inter, Inzaghi pensa ad almeno tre cambi per il Verona: si candida Correa

Simone Inzaghi pensa a diverse novità di formazione in casa Inter verso la prossima sfida contro il Verona: i possibili cambi

Almeno un cambio obbligato, ma non solo: Simone Inzaghi pensa a diverse novità di formazione in casa Inter verso la prossima sfida contro il Verona. Dalla sostituzione dello squalificato Lautaro Martinez in attacco alle possibili rotazioni negli altri reparti. Ecco tutti i possibili cambi per La Gazzetta dello Sport.

"Inzaghi perderà Lautaro per squalifica, così per far coppia con Dzeko si scalda Joaquin Correa. Il Tucu è entrato anche a Torino e la sua condizione sembra finalmente buona per reggere i 90’: Inzaghi ha bisogno dei suoi strappi e della sua imprevedibilità per la volata scudetto. Col Verona potrebbe tornare anche De Vrij, rientrato tra i convocati con la Juve ma poi scesi in campo solo dopo la fine del match, per una seduta extra di allenamento con Gosens. Anche il tedesco scalpita e potrebbe essere una delle novità dal primo in vista dell’Hellas. Il momento è decisivo, Inzaghi ha bisogno di tutti”, si legge sulla rosea.