SM – Inter avanti per Cavani, Marotta detta due condizioni per l’affondo decisivo

Nel reparto avanzato dell’Inter, l’unico intoccabile è Romelu Lukaku. Lautaro Martinez, finito da tempo nel mirino del Barcellona, molto probabilmente finirà proprio in blaugrana, anche se la soluzione in grado di accontentare tutti sembra ancora lontana. Stando a quanto riportano i colleghi di Sport Mediaset, l’Inter ha individuato in Edinson Cavani il sostituto ideale dell’argentino nell’attacco nerazzurro. Sull’uruguaiano del PSG ci sono anche club di MLS e Atletico Madrid, ma il club di viale della Liberazione è pronto a giocarsi le sue carte per accaparrarselo a parametro zero. A due condizioni: la permanenza di Icardi a Parigi (ad una cifra più alta di quella finora offerta) e una riduzione d’ingaggio. Rimane viva anche la pista che porta a Timo Werner del Lipsia.