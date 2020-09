Inter-Fiorentina, sprinta Brozovic a sorpresa. Eriksen c’è. De Vrij out: la scelta di Conte

Prima per l’Inter di Antonio Conte nel campionato 2020-2021. Quale sarà la prima formazione che l’allenatore nerazzurro manderà in campo contro la Fiorentina sabato alle 20.45? Innanzitutto De Vrij è squalificato e per questo si pensa che l’allenatore potrebbe schierare al centro della difesa a tre Bastoni con Kolarov a sinistra e D’Ambrosio sul centro-destra. Stando alle indiscrezioni Vidal dovrebbe partire dalla panchina. Il centrocampista, arrivato a Milano nei giorni scorsi, potrebbe avere una chance quindi a partita in corso. In mezzo dovrebbero giocare quindi a destra Hakimi, a sinistra Perisic favorito su Young, in mezzo Barella e uno tra Gagliardini e Brozovic, con le quotazione del croato in rialzo secondo Sky Sport.

Sulla trequarti Eriksen dovrebbe giocare dal primo minuto dietro alle due punte Lukaku-Lautaro. Questa quindi la formazione che scenderebbe in campo con i viola di Iachini:

Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini (Brozovic), Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro.

(Fonte: SS24)