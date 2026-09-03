Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato anche del mercato dell'Inter, che si è rinforzata con gli arrivi di Provedel in porta, Stones e Spence in difesa e Curtis Jones a centrocampo.

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Ecco il punto di vista di Marianella: "Il gap tra Inter e Napoli non è aumentato, l'Inter avrebbe dovuto iniziare prima questo ricambio generazionale, facendo magari un tassellino alla volta, cambiare questi giocatori straordinari che hanno portato titoli e trofei ma una squadra come l'Inter ha il dovere di cominciare a cambiare quando la carta d'identità si ingiallisce. Il problema di non averlo fatto prima è stato quello che tutti questi giocatori che hanno portato l'Inter fino a lì, i Darmian, i Sommer, gli Acerbi, continuavano a performare ad alto livello"

Marianella: "Spence accende la fantasia"

Marianella, poi, spende parole al miele per un acquisto dei nerazzurri: "Sono arrivati i tre inglesi, S, può giocare su entrambe le fasce, l'hanno preso forse per giocare a destra ma lui dà il meglio a sinistra ma nell'ultimo anno e mezzo ha avuto una crescita fenomenale, copre benissimo la fascia e viene da un grande Mondiale, a me piace tantissimo, con quella verve in Italia può fare bene"

Jones giocatore ovunque

Marianella, poi, commenta anche Jones, un centrocampista molto duttile per l'Inter: "Jones è il classico giocatore ovunque, ha giocato nei tre ruoli del centrocampo ma nel Liverpool ha fatto anche l'esterno d'attacco a sinistra ma anche terzino destro quando c'erano tanti infortuni. Jones si vedrà tantissimo ma meno di altri giocatori, si sente anche quando si vede poco"