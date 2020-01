Inter, prende corpo l’ipotesi Kucka: perfetto per Conte, sarà lui il sostituto di Vecino

Dopo aver definito gli acquisti di Young e Moses, e in attesa di ufficializzare il colpo Eriksen, l’Inter potrebbe concludere altre operazioni in entrata: l’ormai prossima trasferimento di Politano al Napoli libera una casella in attacco, ma potrebbe non essere finita qui. L’eventuale cessione di Vecino in Inghilterra aprirebbe la strada a un nuovo rinforzo per il centrocampo: secondo Tuttosport, il nome giusto sarebbe quello di Juraj Kucka del Parma.

“Nel caso in cui dovesse partire Vecino (altrimenti andrebbero ricomposti i cocci con l’allenatore…) arriverà un altro centrocampista sul gong. Tutti gli indizi in tal senso portano a Juraj Kucka. I rapporti con il Parma sono ottimi (l’infortunio di Sepe è stato tamponato a tempo di record con l’arrivo di Radu, via Genoa) e Kucka, grazie al passato nel Milan, sa quali sono gli equilibri che vanno rispettati in un grande club. In più, per caratteristiche, è quell’incursore che manca a Conte in organico. Il Parma nel ruolo è più che coperto avendo preso proprio in questa sessione di mercato Kurtic, quindi il matrimonio (qualora l’Inter ne avesse bisogno) potrà compiersi senza troppi problemi“.