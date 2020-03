Lautaro, il richiamo di Messi fa paura. Ma l’Inter non rimane ferma: Conte pesca ancora in Premier?

In attesa che l’emergenza Coronavirus si allontani e che si possa tornare a parlare di calcio giocato, l’Inter inizia a pensare anche alla prossima stagione. Tanti i tavoli a cui il club nerazzurro dovrà sedersi, sia per gli affari in entrata che per quelli in uscita.

LAUTARO – Sul Lautaro, come noto, si sono mossi grandi club europei. Il Barcellona è in pole position, ma anche il Real Madrid ha mostrato grande interesse. Ad attirare l’attenzione dell’argentino è sceso in campo Lionel Messi, il cui richiamo può fare breccia in Lautaro. “Di certo c’è che la dirigenza nerazzurra ha sempre fatto capire che il rinnovo del Toro sarà discusso al momento giusto: oggi l’argentino, legato all’Inter sino al 2023, guadagna “solo” 1,5 milioni a stagione. Ecco perché dopo una stagione super è necessario blindare Lautaro. In più va ricordato che nel contratto del numero 10 c’è la clausola rescissoria da 111 milioni esercitabile nelle prime due settimane di luglio. Insomma, se l’Inter non vuole dare via il Toro, chi lo insegue può anche prendere questa strada”, ricorda Gazzetta.it.