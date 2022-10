Sky – Inter, tre novità con la Salernitana? La probabile formazione nerazzurra

Le possibili scelte di Simone Inzaghi per la gara tra nerazzurri e granata in Serie A dopo la trasferta di Barcellona

L'Inter si rituffa in campionato con il pieno di carica e adrenalina, ma anche con un po' di stanchezza dopo la probante trasferta di Barcellona. Simone Inzaghi sta valutando al meglio alcune situazioni, prima di sciogliere i dubbi di formazione per la gara di domenica contro la Salernitana.

Nonostante tutto, l'undici titolare non dovrebbe essere troppo diverso da quello sceso in campo al Camp Nou, partendo proprio dal portiere, con la conferma tra i pali di Onana, che sembra aver scalzato definitivamente Handanovic. Le novità più probabili, al momento, sono Gosens e Asllani dal primo minuto, rispettivamente al posto di Dimarco e Mkhitaryan: l'ex Empoli si sistemerebbe in mezzo, con Calhanoglu al suo posto da mezzala sinistra. In difesa, inoltre, spazio ad Acerbi: da capire se al posto di De Vrij o Bastoni.