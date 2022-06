Inter, sì a Lautaro con Dybala e Lukaku: il piano di Marotta. Il quarto…

La situazione in casa nerazzurra e la strategia per un reparto avanzato da sogno con Dybala, Lautaro e Lukaku

Alessandro De Felice

Un attacco stellare. Un reparto avanzato da sogno da mettere a disposizione di Simone Inzaghi nella prossima stagione. La conferma di Lautaro insieme agli arrivi di Romelu Lukaku e Paulo Dybala: è questo l'obiettivo di Beppe Marotta e Piero Ausilio. I dirigenti dell'Inter lavorano per costruire un tridente da paura.

Se per quanto riguarda la 'Joya' l'Inter vuole alzare l'offerta a 6,5 milioni di euro, dall'altra parte la trattativa più complicata è senza dubbio quella per il ritorno in nerazzurro del belga.

Il direttore sportivo Piero Ausilio è volato a Londra per provare a trovare l'intesa con il Chelsea dopo l'apertura al prestito oneroso e il via libera di Lukaku, pronto ad abbassarsi lo stipendio per tornare a vestire la maglia nerazzurra.

Come riferisce Calciomercato.com, con Sanchez - in uscita sia a livello numerico che economico con i 7 milioni percepiti che verranno utilizzati per Dybala - l'Inter dovrebbe cedere uno tra Dzeko e Correa, in ballottaggio per il quarto posto in attacco.

Il bosniaco ha un altro anno di contratto a 5 milioni a stagione mentre l'argentino, arrivato un anno fa per 31 milioni di euro, non ha ancora ripagato l'investimento ma è giovane, ha mercato e sarebbe teoricamente il più facile da piazzare.

In questo scenario, con Dybala e Lukaku ci sarebbe anche Lautaro Martinez a comporre il reparto avanzato dell'Inter. Il 'Toro' non vuole lasciare i nerazzurri, come confermato dal suo agente: la LuLaDy non è utopia e Marotta e Ausilio stanno lavorando per trasformare questa suggestione in realtà.