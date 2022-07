Inter, Zhang non vende: “Anzi, ha detto in tutti i modi ai dirigenti che…”

La Gazzetta dello Sport trafuga ogni dubbio: Steven Zhang non ha alcuna intenzione di vendere l'Inter. Nonostante le difficoltà in ambito economico-finanziario, il presidente nerazzurro non vuole perdere il controllo del club, per il quale, anzi, ha un piano preciso: "Non vende. Perché è inutile girarci intorno, è la domanda che da diversi mesi ormai aleggia intorno all’Inter e a Steven Zhang e che negli ultimi giorni è tornata ad affacciarsi, in mezzo a mille voci che assicurano il contrario, a esperti (o presunti tali) che giurano di essere a conoscenza di chissà quali scenari.

La risposta è no: il presidente non ha intenzione di mollare la società nerazzurra. Benintesi: questo non significa che la cosa non accadrà mai, in fondo non è giusto spostare troppo in là l’orizzonte. Però è bene fissare i punti, fotografare la situazione attuale. Il presidente l’ha ribadito in tutti i modi anche di recente al management del club, agli uomini più vicini: non c’è alcun segnale che indichi un addio. Anzi, i ragionamenti sono proiettati sul medio-lungo termine, non sul breve. E i trofei vinti sul campo nelle ultime due stagioni non fanno che rafforzare questa volontà del presidente", scrive la Rosea.