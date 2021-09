Inzaghi: “Partita maschia. Non sono contento del risultato ma i ragazzi hanno…”

L'analisi del tecnico nerazzurro del pareggio con l'Atalanta

Le parole di Simone Inzaghi dopo il rocambolesco pareggio con l'Atalanta: "Ottima partita, giocata a ritmi elevati dove c'è un po' di rammarico. Nel secondo tempo avremmo forse meritato la vittoria. Nulla da togliere all'Atalanta che in certi momenti ha fatto meglio di noi. E' stata una partita molto maschia, intensa. Penso sia sta bella da vedere. Da entrambe le parti ci sono state tante occasioni, tanti capovolgimenti di fronte. Soprattutto sul secondo gol potevamo fare più attenzione. I ragazzi hanno combattuto fino al 95' in campo. Non sono contento del risultato ma abbiamo fatto una grandissima prestazione contro un'ottima squadra".