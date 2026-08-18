VIDEO / Garlando: "L'Inter ha in panchina un'altra squadra da scudetto. Chivu è come..."

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L'esordio stagionale dell'Inter sarà sabato sera a San Siro contro il Monza. Queste le ultime novità in vista della sfida di campionato, riportate da Sky Sport:

Spence unico che non si è allenato alle prese con il visto e le pratiche burocratiche e difficilmente sarà convocato col Monza. Lautaro più avanti di condizione rispetto a Thuram, per la partita di sabato Thuram possiamo già darlo quasi certamente in panchina. Per Lautaro Chivu valuterà fino all'ultimo allenamento, difficilmente partirà titolare avendo giocato solo 20' col Betis e non può essere al massimo della condizione.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Al momento giocherà sicuramente Pio Esposito e a far coppia con lui dovrebbe esserci Bonny, se Lautaro dovesse dare determinate garanzie giocherebbe lui, ma al momento è in vantaggio l'ivoriano