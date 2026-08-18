Francesco Pio Esposito rinnova con l'Inter. Sono arrivate grandi conferme in merito alla notizia dell'accordo raggiunto tra l'attaccante classe 2005 e i nerazzurri per il prolungamento di contratto.

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Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione, aggiungendo anche alcuni dettagli: "Ho dato una notizia esclusiva su Pio Esposito, firmerà il rinnovo di contratto per 5 anni. Avevo letto di incontri interlocutori 2-3 giorni fa, che non c'erano ancora gli accordi. Non è mai stato un problema.

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Pio Esposito voleva l'Inter, l'Inter voleva Pio Esposito, ha respinto assalti di tutti i tipi, anche e soprattutto dall'Inghilterra, alla fine il matrimonio viene celebrato, il contratto è fino al 2031 e vedremo se ci sarà un'opzione ma cambia pochissimo, lui riparte dall'Inter come avrebbe voluto fare da sempre"