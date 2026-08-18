VIDEO / Garlando: "L'Inter ha in panchina un'altra squadra da scudetto. Chivu è come..."

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Il giornalista Riccardo Trevisani, ospite di Radio Manà Manà Sport, ha parlato delle trattative di Inter e Roma e dell'affare Luis Henrique:

Quanto ci ha messo l'Inter a trattare Jones? a fare un'offerta per Palestra e Khalaili o a prendere Spence? Tu hai una struttura che fa il lavoro di ricerca e negoziazione e poi c'è la proprietà che dice questo si può fare e questo no. Una volta sbloccato Mora, la Roma ritiene che serva solo l'esterno basso, l'area sportiva vuole anche l'esterno alto di gamba.

Le parole sulla trattativa per Luis Henrique e il commento sul mercato di Inter e Roma... CONTINUA A LEGGERE