Dopo una lunga ricerca, l'Inter ha il suo esterno destro. Il club nerazzurro nei giorni scorsi ha chiuso per Djed Spence, anche se difficilmente prenderà parte alla prima partita ufficiale della stagione dell'Inter. Infatti, il giocatore è alle prese con alcune pratiche burocratiche ed è dovuto tornare a Londra.

"Nessun allarme, ovviamente, per un colpo già ufficiale che ieri ha svolto il primo allenamento insieme al resto dei compagni nerazzurri e domani tornerà regolarmente ad Appiano Gentile, anzi piuttosto una questione burocratica. Perché l'esterno ex Tottenham si trova nella capitale inglese a causa del visto lavorativo, una pratica da ultimare e necessaria per permettere a Djed di avviare pure formalmente la sua nuova vita da professionista a Milano. Un pit-stop obbligatorio ma allo stesso tempo rapido", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Nel precampionato - e pure al tramonto della stagione scorsa - Diouf ha sorpreso tutti (tranne Chivu) una volta dirottato dal centro del campo verso la fascia destra. Sabato, all'esordio in campionato contro il Monza, il titolare sarà il francese. E non è detto che nel momento in cui Spence sarà pienamente a disposizione la fascia vada subito all'inglese. Ecco perché diventa fondamentale la duttilità che l'ex Tottenham ha dimostrato di avere sia durante il Mondiale da protagonista con l'Inghilterra, sia in Premier League, sia nel corso della sua avventura italiana quando vestiva la maglia del Genoa".

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"Spence può giocare indistintamente a destra e a sinistra, dove però regna Dimarco, ma nel corso della stagione l'inglese rappresenterà una soluzione in più anche sul lato opposto. Al momento, come da investimento pesante effettuato dall'Inter, è però legittimo aspettarsi che l'obiettivo di Djed sia quello di prendersi la destra e superare il dualismo con Diouf. Ma... solo dopo che il visto lavorativo sarà controfirmato dal governo britannico".

(Gazzetta dello Sport)