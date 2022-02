Inzaghi: “Il derby sarà una battaglia. Gosens e Correa stanno meglio e domani…”

Intervenuto ai microfoni di Inter Tv, il tecnico nerazzurro ha parlato della semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Milan

Intervenuto ai microfoni di Inter Tv, Simone Inzaghi ha parlato della semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Milan. Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro. "Sicuramente per Milano sarà una bellissima vetrina, ma il nostro focus deve essere chiaramente sul campo e sulla prestazione. Questo deve fare aumentare il senso di responsabilità per farci preparare la partita nel migliore dei modi".

"Penso che sarà una battaglia dove ognuno cercherà di prevalere sull’altro, ma nello stesso tempo sarà una partita dove l’aspetto mentale e motivazionale farà la differenza. È normale che facendo un gol in trasferta per noi sarebbe molto importante, ma penso che sia la normalità da tantissimi anni fino a che quest’anno in Europa non è stato cambiato il regolamento".