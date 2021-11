Inzaghi: “Cambiano i marcatori ma non la squadra: ottimo momento. Dobbiamo…”

Le parole del tecnico nerazzurro dopo la delicata vittoria in trasferta

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa dopo la vittoria contro lo Sheriff: "9 Marcatori diversi? Mi dà soddisfazione. In queste ultime 5 partite ho cambiato spesso, abbiamo fatto 5 vittorie e un pareggio e questo è un grande segnale che la squadra non cambia. Siamo in un ottimo momento. Dobbiamo continuare. Il fatto di cambiare tanti marcatori mi rende felice".