Appiano Gentile è un cantiere aperto in questi giorni. L'Inter di Simone Inzaghi lavora per cementificare le proprie certezze e per aggiungere qualcosa che all'occorrenza potrebbe tornare utile in una stagione lunga e tortuosa come quella che sta per cominciare. Dal mercato non sembrano in arrivo novità, quantomeno a stretto giro, per cui l'allenatore nerazzurro utilizza il fai da te per crearsi nuove soluzioni.