Sport – Lautaro, nessun accordo per il rinnovo: Inter ormai rassegnata, il Barcellona…

Non accennano a placarsi le voci sul futuro di Lautaro Martinez: l’attaccante dell’Inter, protagonista di una stagione di altissimo livello, è finito nel mirino di tutte le big del calcio europeo, Barcellona in testa. I catalani hanno messo da tempo l’argentino in cima alla lista dei desideri, e in Spagna sono pronti a scommettere che nella prossima stagione farà coppia con il suo idolo Lionel Messi. L’Inter, forte di una clausola rescissoria da 111 milioni di euro, non ha intenzione di privarsi dell’ex Racing, ma per il momento non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo del contratto.

RINNOVO LONTANO – Secondo quanto riporta il quotidiano catalano Sport, l’Inter starebbe cominciando a rassegnarsi all’idea di perdere Lautaro al termine della stagione: l’offerta di rinnovo è molto lontana dalle richieste dell’entourage del giocatore, e l’ipotesi di una cessione appare lo scenario più probabile. La proposta nerazzurra di 4 milioni non può competere con quelle arrivate da Manchester City e Chelsea, pronte a garantire un ingaggio da più di 10 milioni a stagione, senza dimenticare l’interesse del Barcellona, meta preferita del giocatore.

OTTIMISMO BARCELLONA – A questo punto i catalani si aspettano una mossa direttamente dall’argentino: la sua volontà di approdare in Spagna, unita alla grande distanza tra le sue richieste economiche e la proposta dell’Inter, possono diventare i fattori chiave nella trattativa con i nerazzurri. A meno che Suning non decida di aumentare ulteriormente la sua offerta per trattenerlo a Milano.