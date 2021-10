Marotta: “Inter uno dei pochi club in Italia a pagare stipendi per intero. Abbiamo…”

Beppe Marotta, nel corso del suo intervento al Festival dello Sport, ha parlato della trattativa con i giocatori per la riduzione dei salari

"I calciatori non hanno ancora capito bene. Vivono in un mondo dorato, guadagnano tanto. Non sono abituati a dover far fronte ai problemi che affronta ogni famiglia nella quotidianità . Sono ragazzi molto giovani. Sta a noi cercare di educarli, formarli, dare loro una cultura. C'è stata una consapevolezza da parte dei giocatori nel capire il dramma ma è stato capito più dal punto di vista di salvaguardare la propria salute che nell'ambito di ragionare col club su una riduzione dei compensi .

Ciò nonostante, l'Inter è stato uno dei pochi club in Italia che hanno rispettato nella propria totalità i contratti con i propri giocatori, abbiamo pagato tutti gli stipendi, non abbiamo avuto alcuno sconto dai giocatori ma l'abbiamo fatto anche alla luce delle performance in questi due anni fatte di risultati. Dopo un cortese confronto con i giocatori, abbiamo ritenuto di non andare a spingere più di tanto per fare una cosa che non sentivano di fare (ridursi lo stipendio ndr)"