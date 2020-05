Sky – Mertens, no Inter: rinnova col Napoli, 2 anni a 4 mln e bonus alla firma. Futuro in società

Nel pomeriggio era arrivata l’indiscrezione, Driens Mertens resterà al Napoli e la conferma arriva anche da Sky Sport. Il belga ha scelto di restare in maglia azzurra e terminerà all’ombra del Vesuvio la carriera.

Aurelio De Laurentiis ha aumentato l’offerta per il rinnovo dell’attaccante belga, che ha deciso di restare in azzurro. Parlando di cifre, l’offerta economica non è diversa dalla proposta pensata dall’Inter per il giocatore, che prevedeva 2 anni a 4 milioni più bonus e 2.5 alla firma. Determinante il ruolo di Gattuso che ha spinto per far trovare l’accordo. L’allenatore del Napoli vede il belga al centro del progetto. E la società gli ha fatto capire che avrà un incarico anche nel futuro post-calciatore, riferisce Sky.