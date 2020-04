Inter, caccia al colpo a parametro zero: Mertens sorpassa Giroud, ne arriverà solo uno

Con Politano ceduto a gennaio, Sanchez che farà ritorno a Manchester ed Esposito che verrà mandato a fare esperienza in prestito (senza contare il pressing continuo del Barcellona su Lautaro), l’attacco dell’Inter della prossima stagione sarà necessariamente molto diverso rispetto a quello di quest’anno. I nomi in cima alla lista della dirigenza nerazzurra, secondo La Gazzetta dello Sport, sono quelli di Olivier Giroud e Dries Mertens, anche se appare difficile che entrambi possano approdare a Milano:

“Giroud e Mertens hanno profili considerati interessanti per aumentare qualità ed esperienza della rosa. Sono giocatori profondamente diversi e quindi non alternativi a livello tecnico-tattico ma, per motivi economici più una componente anagrafica, è difficile ipotizzare che Marotta e Ausilio possano pensare di tesserarli entrambi. […] Prenderli entrambi non rientra forse nei progetti e nelle politiche del club. Ma una aggiunta di uno svincolato è nei progetti, eccome“.

SORPASSO – “Fino ad oggi la trattativa più avviata era quella con il francese. […] Mertens, che attualmente guadagna 4 milioni e ne chiederebbe 5, è molto legato alla città di Napoli, cosa che potrebbe fargli preferire, in caso di addio, una destinazione all’estero. Sull’altro piatto della bilancia c’è però la possibilità di continuare con un campionato a cui si adatta bene e la possibilità di giocare con il compagno di nazionale e amico Lukaku“.