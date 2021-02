Perisic, l’Inter ha un importante augurio. “Il futuro? Un finale ad alti livelli potrebbe…”

Il croato deve tornare ai suoi livelli dopo la convincente seconda metà di gara contro la Fiorentina: e per il futuro si vedrà a fine stagione

Che il secondo tempo contro la Fiorentina sia la definitiva rinascita. E' questo ciò che tutto l'ambiente Inter spera nei riguardi con Ivan Perisic , che finora ha reso sotto le sue aspettative ma che può ancora dare una scossa alla sua stagione. Con un futuro, spiega La Gazzetta dello Sport , tutto da scrivere: "A eccezione di Hakimi, il croato è l’unico esterno a disposizione di Conte non in scadenza di contratto. Perisic guadagna 5 milioni di euro netti a stagione ed è un giocatore "pesante": il club si augura che possa essere utile alla causa , ma un occhio al mercato in uscita va sempre tenuto. Soprattutto di questi tempi.

Gli anni sono 32, Perisic è un giocatore per il presente. Ma che in futuro potrebbe essere, chissà, lontano da Milano: un finale di stagione ad alti livelli potrebbe attirare qualche top club europeo, accontentando economicamente l’Inter e offrendo al giocatore la possibilità di giocare ancora ad alti livelli. Il futuro è incerto ma va tenuto in considerazione, il presente dice che i nerazzurri possono raggiungere traguardi importanti. Con un Perisic in più. Poi, si vedrà", conclude la Rosea.