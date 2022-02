Sanchez risorsa in più per Inzaghi. E l’Inter pensa a un piano per trattenerlo

Non è scontato l'addio all'attaccante cileno, l'Inter potrebbe proporre di abbassarsi l'ingaggio per rimanere in nerazzurro

Andrea Della Sala

Momento positivo per Alexis Sanchez che, in Coppa Italia contro la Roma, è stato autore di un grandissimo gol. Così in casa Inter si torna a parlare del suo futuro.

"Indicato come 'zavorra' di cui liberarsi in fretta per età e ingaggio altissimo (7 milioni netti), il bomber di Tocopilla veniva dato come possibile partente prima nell'estate scorsa e poi a gennaio. Invece ha ancora un anno di contratto e i prossimi mesi potrebbero cambiare il corso delle cose. Ricordato che l'Inter col Nino gode dei benefici fiscali del decreto crescita, il suo resta un contratto pesante. Mentre col connazionale Vidal (6,5 milioni di ingaggio) l'Inter ha la possibilità di pagare una buonuscita di 4,5 milioni per uscire dall'ultimo anno di vincolo e probabilmente seguirà questa pista, Sanchez ha diritto ad un altro anno", spiega Gazzetta.it.

L'Inter però guarda in prospettiva e punta su Scamacca per completare il reparto offensivo con Correa, Dzeko e Lautaro. Quindi per certi versi l'idea era di liberarsi dell'ingaggio di Sanchez, tagliare ulteriormente il costo del lavoro e ringiovanire la rosa. Ora però potrebbe prendere corpo l'ipotesi di proporre al Nino un prolungamento con spalmatura dello stipendio. Presto per capire. Nessun discorso è stato avviato. Ci sono davanti mesi importanti di campo e le strade del mercato sono infinite.

La certezza è che senza Sanchez l'Inter sarebbe in grande difficoltà. Perché si giocano ogni tre giorni partite durissime, Correa è ancora ai box e Caicedo sta pagando i diversi metodi di allenamento tra Genoa e Inter. Dzeko e Lautaro restano gli ipotetici titolari, soprattutto nei big match. Ma intanto Alexis ha piazzato l'iconica stoccata alla Juve in Supercoppa, è stato protagonista in un'altra battaglia da 120' (gran gol di testa all'Empoli) e ha sigillato la semifinale di Coppa Italia", chiude il portale sportivo.