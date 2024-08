(Repubblica)

"Opzione che rappresenta il primo passo concreto dei club verso la ristrutturazione dell’impianto. Ma prima di buttarsi a capofitto nella riqualificazione dei tre anelli Inter e Milan devono fare i conti e per questo, hanno scritto, sono al lavoro con tecnici e consulenti finanziari. Palazzo Marino, dal canto suo, aspetta una proposta delle squadre, per poi capire su quale opzione lavorare. Sul tavolo del vertice che si terrà a metà settembre, dunque, potrebbe esserci l’effettivo valore della Scala del calcio".

"Il Comune aveva quantificato il tutto in un centinaio di milioni, ma il calcolo spetta all’Agenzia delle entrate. Il Comune potrebbe indire un bando per la vendita o la concessione del diritto di superficie, oppure si potrebbe confezionare una gara partendo da una proposta dei club che avrebbero così il diritto di prelazione sull’aggiudicazione. Le ipotesi in campo sono parecchie e al momento a Palazzo Marino nessuno si sbilancia. I consiglieri comunali, però, sono sul piede di guerra: tutti, tra maggioranza e opposizione, chiedono che venga fatto un passaggio in aula".