PSG, nuovo assalto di Leonardo per Skriniar: l’Inter chiede in cambio Paredes, si tratta

Il Paris Saint-Germain torna a bussare alla porta dell’Inter: dopo l’affare Icardi, i due club potrebbero presto imbastire una nuova offerta. Il nuovo obiettivo dei parigini è Milan Skriniar, finito ai margini con Antonio Conte e pupillo di Leonardo. Secondo Tuttosport, la dirigenza nerazzurra non ha affatto chiuso le porte al suo ex allenatore, e avrebbe già posto le condizioni per trattare: uno scambio con Leandro Paredes, centrocampista argentino classe ’94 da tempo apprezzato dai vertici interisti.

“A fronte dell’insistenza di Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint Germain, di avere Milan Skriniar, l’Inter è uscita allo scoperto e ha chiesto di trattare Leandro Paredes. […] Gli ottimi rapporti tra l’Inter e il Psg, certificati dal recente trasferimento a titolo definitivo di Mauro Icardi, lasciano ben sperare anche per la questione Skriniar. Che, dopo aver raggiunto quotazioni stratosferiche (anche 80 milioni) al momento non può valerne più di 50. Ma l’Inter, anche per evitare eccessive questioni sul prezzo, ha già presentato la sua richiesta: vorrebbe inserire nell’affare il cartellino di Leandro Paredes, argentino, 26 anni, centrocampista che in questi ultimi due anni in Francia non ha saputo conquistarsi un posto da titolare“.

OK DI CONTE – “Conte lo ritiene un jolly interessante, magari non un titolare assoluto, ma un giocatore che può ancora crescere. E che diventerebbe necessario nel momento in cui Tonali fosse perso: il centrocampo nerazzurro, già andato in affanno quest’anno, non è ancora certo di tenere Brozovic, e certamente perderà Vecino, che al tecnico non interessa. Tra Inter e Psg, insomma, adesso si apre la trattativa vera e propria sul conguaglio a favore dei nerazzurri: Marotta punta a 20-30 milioni di euro, ma non sarà facile convincere i francesi, che pure non hanno problemi economici“.