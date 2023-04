Salernitana-Inter, le scelte finali di Inzaghi: ecco Asllani e Correa, cambia tanto

L'Inter scenderà in campo nel pomeriggio ore 17 in casa della Salernitana per cercare i tre punti dopo la sconfitta con la Fiorentina

Andrea Della Sala

Dopo la brutta sconfitta con la Fiorentina e il pareggio nella semifinale di Coppa Italia contro la Juve, l'Inter scenderà di nuovo in campo questa sera alle 17 contro la Salernitana. Anticipo di campionato dovuto alla gara d'andata dei quarti in casa del Benfica a Lisbona. Per la gara di questa sera il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi pensa a qualche cambio.

Secondo il giornalista Alfio Musmarra sarà questa la formazione scelta dal mister interista per l'impegno con la Salernitana: Onana tra i pali, Darmian, De Vrij e Acerbi nel trio di difesa. Cambiano le fasce laterali con Dumfries sulle destra e Gosens che torna titolare sulla sinistra. In regia spazio ad Asllani affiancato da Barella e Mkhitaryan. In attacco riposo per Lautaro, partirà la coppia Lautaro-Correa.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa