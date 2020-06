Inter, UFFICIALE: annullata la sentenza della Uefa, Primavera riammessa in Youth League

Buone notizie per l’Inter: la Uefa ha ufficialmente riammesso la Primavera nerazzurra in Youth League, dopo aver inizialmente inflitto lo 0-3 a tavolino in occasione dell’ottavo di finale contro il Rennes a seguito della decisione del presidente Steve Zhang in persona di non far scendere in campo i propri ragazzi. I ragazzi di Armando Madonna scenderanno in campo il 16 agosto a Nyon: in caso di passaggio del turno affronteranno nei quarti di finale la vincente di Juventus-Real Madrid.

Questo il comunicato emesso dal Comitato Etico e Disciplinare delle Uefa:

In considerazione della situazione senza precedenti causata dal COVID-19 e in seguito a un accordo fra le due squadre, in linea con i valori e lo spirito della UEFA Youth League, la partita tra Inter e Rennes verrà giocata secondo il nuovo calendario delle partite approvato dal Comitato esecutivo il 17 giugno 2020. La partita si svolgerà ora il 16 agosto a Nyon.