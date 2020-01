LIVE FCIN1908 / Lazio in UK per Giroud, spunta Zaza per l’Inter. Slimani si allontana

12.08 – Le piste Giroud e Slimani si complicano per l’Inter. Sia per i tempi ristretti per un trasferimento internazionale, sia per la concorrenza attorno al francese del Chelsea. Così il club nerazzurro potrebbe passare a un’opzione italiana nelle ultime ore di mercato. Tra queste c’è l’ipotesi Simone Zaza del Torino (Sky Sport)

11.50 – Inter, UFFICIALE: ceduto a titolo definitivo il difensore Vaghi alla Sampdoria

11:28 – La Lazio tenta Giroud. Sono ore frenetiche per il ds Igli Tare, che in mattinata è volato a Londra per cercare di sbloccare la trattativa e regalare una grande punta a Simone Inzaghi. Sul tavolo c’è la proposta biancoceleste: contratto praticamente a vita, da 3 anni e mezzo sino a giugno 2023 a 2,5 milioni di euro a stagione più bonus (Corriere dello Sport)

11:25 – Secondo quanto riferisce “Le10Sport”, Slimani dovrebbe restare al Monaco. Sul giocatore ci sarebbero il Manchester United, l’Inter e il Tottenham. Il Leicester non vuole rinforzare concorrenti in Premier League, quindi l’Inter sarebbe sola sul giocatore. Ma alla fine, scrivono in Francia, l’attaccante è destinato a rimanere e concludere la stagione nel Principato.

11.00 – Inter, UFFICIALE: nuovo arrivo per le giovanili, preso il centrocampista argentino Carboni

10.55 – L’ad Marotta è già allo Sheraton, hotel sede del calciomercato. Via al rush finale per l’attaccante: l’Inter punta forte su Giroud.

10.35 – UFFICIALE – Satriano è un nuovo calciatore dell’Inter, depositato in Lega il contratto

10.26 – Inter, UFFICIALE: Dimarco ceduto in prestito con diritto di riscatto al Verona

Si chiude oggi la finestra invernale di calciomercato. Dopo l’ultimo colpo Eriksen, l’Inter potrebbe non avere finito gli ingressi in squadra. Si cerca un ultimo colpo in attacco, con Giroud e Slimani i candidati più probabili.