Sport – Vidal e il sospetto del Barcellona: l’Inter cambia atteggiamento e strategia

L’Inter continua a monitorare la situazione di Arturo Vidal. Non è un mistero che ad Antonio Conte il giocatore piace e vorrebbe averlo in squadra la prossima stagione. Secondo quanto riporta Sport, ci sono stati già innumerevoli incontri telematici tra il Barça e l’Inter nelle ultime settimane per Lautaro Martínez. Il cileno è uno dei giocatori che il club spagnolo vuole includere nell’operazione per abbassare il costo della clausola di Lautaro, ma l’Inter ha rifiutato categoricamente di includerlo nella trattativa. L’atteggiamento del club nerazzurro risponde a un preciso cambio di strategia e all’intenzione di acquistare il giocatore a un prezzo inferiore. “Il Barça sospetta che l’Inter abbia già raggiunto un accordo con Vidal, quindi proverà a negoziare in parallelo e a partire da una valutazione inferiore rispetto a quella che il Barça dà del giocatore nell’ambito dell’operazione Lautaro“, ha aggiunto il quotidiano.

“Per motivi di età e ammortamento, l’Inter ritiene che la valutazione di Arturo Vidal non sia quella che dà il Barça e, quindi, vuole togliere il giocatore dall’operazione “Lautaro”. Al Barça ritengono che il cileno, date le sue caratteristiche, sia un calciatore ideale per far parte dell’operazione Lautaro, ma nel club blaugrana cominciano a pensare che altri giocatori dovrebbero entrare nell’operazione“.

(Sport.es)