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Inter-Genoa, partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2026/2027, si disputerà martedì 1 dicembre alle 21:00 a San Siro.

L'Inter, detentrice del trofeo, è la testa di serie numero 1: debutterà nella competizione negli ottavi di finale in cui affronterà il Genoa, ed è posizionata nella parte alta del tabellone. L'altra testa di serie in quella parte di tabellone è il Bologna, mentre nella parte inferiore ci sono Como e Milan.

La vincente tra Inter e Genoa sfiderà una tra Bologna e Palermo.

La sfida tra nerazzurri e rossoblù dell'1 dicembre arriverà a soli 3 giorni dalla sfida tra le due squadre in campionato: sabato 28 novembre è infatti in programma, sempre a San Siro, Inter-Genoa valida per la 13.a giornata di Serie A.

Il Genoa ha già superato due turni in questa competizione: ad agosto ha sconfitto l'Ascoli 4-1 nei trentaduesimi di finale, mentre il 15 settembre ha battuto 1-0 il Südtirol nei sedicesimi di finale.

La formula della Coppa Italia prevede, come sempre, gare a partita secca fino ai quarti di finale, con la semifinale che si sviluppa su andata e ritorno.

La finale è in programma mercoledì 19 maggio 2027.

Getty Images

IL TABELLONE DELLA COPPA ITALIA 26/27

Questi gli accoppiamenti definitivi per gli ottavi.

martedì 1 dicembre, ore 21:00

INTER-Genoa

martedì 15 dicembre, ore 21:00

Bologna-Palermo

mercoledì 13 gennaio, ore 21:00

Milan-Monza

mercoledì 2 dicembre, ore 21:00

Como-Cremonese

martedì 12 gennaio, ore 21:00

Roma-Hellas Verona

giovedì 3 dicembre, ore 21:00

Juventus-Sassuolo

martedì 26 gennaio, ore 21:00

Atalanta-Udinese

mercoledì 16 dicembre, ore 21:00

Napoli-Fiorentina

(inter.it)