Il programma completo delle gare del girone di andata e la relativa copertura televisiva
VIDEO / Serie A, il calendario dalla prima alla terza giornata con i canali tv
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
La Lega Calcio Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi dalla 13ª fino alla 19ª giornata del campionato 2026/27. Si delinea così il calendario dell'Inter fino alla fine del girone d'andata della Serie A: più precisamente i nerazzurri vedono definiti i propri appuntamenti fino a metà gennaio 2027 tra campionato, Champions League e Coppa Italia.
In particolare dopo la partita casalinga di Champions League contro lo Stoccarda, l'Inter affronterà due volte in pochi giorni il Genoa a San Siro: sabato 28 novembre in campionato e mercoledì 1 dicembre negli ottavi di Coppa Italia. In seguito i nerazzurri giocheranno in casa del Frosinone sabato 5 dicembre, con mercoledì 9 la trasferta di Dortmund contro il Borussia. L'anno si chiuderà con la sfida di San Siro contro il Torino domenica 13 dicembre e la trasferta di Lecce in programma venerdì 28. Il nuovo anno 2027 inizierà invece con altre tre partite: domenica 3 gennaio alle 12:30 la gara casalinga contro il Sassuolo, mercoledì 6 gennaio la partita in casa della Lazio, con il girone d'andata che si chiuderà con un affascinante Derby d'Italia, in programma domenica 10 gennaio alle 20:45 contro la Juventus a San Siro.
6ª GIORNATA | Sabato 10 ottobre, ore 18:00
INTER-Parma (DAZN)
CHAMPIONS LEAGUE, 2ª GIORNATA | Martedì 13 ottobre, ore 21:00
INTER-Club Brugge
7ª GIORNATA | Sabato 17 ottobre, ore 18:00
Bologna-INTER (DAZN)
CHAMPIONS LEAGUE, 3ª GIORNATA | Mercoledì 21 ottobre, ore 21:00
INTER-Shakhtar Donetsk
8ª GIORNATA | Domenica 25 ottobre, ore 12:30
INTER-Fiorentina (DAZN)
9ª GIORNATA | Mercoledì 28 ottobre, ore 18:30
Venezia-INTER (DAZN/Sky)
10ª GIORNATA | Sabato 31 ottobre, ore 20:45
Milan-INTER (DAZN/Sky)
CHAMPIONS LEAGUE, 4ª GIORNATA | Martedì 3 novembre, ore 21:00
Feyenoord-INTER
11ª GIORNATA | Domenica 8 novembre, ore 18:00
INTER-Como (DAZN/Sky)
12ª GIORNATA | Domenica 22 novembre, ore 20:45
Atalanta-INTER (DAZN)
CHAMPIONS LEAGUE, 5ª GIORNATA | Mercoledì 25 novembre, ore 21:00
INTER-Stoccarda
13ª GIORNATA | Sabato 28 novembre, ore 20:45
INTER-Genoa (DAZN/Sky)
OTTAVI COPPA ITALIA | Martedì 1 dicembre, ore 21:00
INTER-Genoa
14ª GIORNATA | Sabato 5 dicembre, ore 18:00
Frosinone-INTER (DAZN)
CHAMPIONS LEAGUE, 6ª GIORNATA | Mercoledì 9 dicembre, ore 21:00
Borussia Dortmund-INTER
15ª GIORNATA | Domenica 13 dicembre, ore 15:00
INTER-Torino (DAZN)
16ª GIORNATA | Venerdì 18 dicembre, ore 20:45
Lecce-INTER (DAZN)
17ª GIORNATA | Domenica 3 gennaio 2027, ore 12:30
INTER-Sassuolo (DAZN)
18ª GIORNATA | Mercoledì 6 gennaio 2027, ore 20:45
Lazio-INTER (DAZN)
19ª GIORNATA | Domenica 10 gennaio, ore 20:45
INTER-Juventus (DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA