Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

La Lega Calcio Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi dalla 13ª fino alla 19ª giornata del campionato 2026/27. Si delinea così il calendario dell'Inter fino alla fine del girone d'andata della Serie A: più precisamente i nerazzurri vedono definiti i propri appuntamenti fino a metà gennaio 2027 tra campionato, Champions League e Coppa Italia.

In particolare dopo la partita casalinga di Champions League contro lo Stoccarda, l'Inter affronterà due volte in pochi giorni il Genoa a San Siro: sabato 28 novembre in campionato e mercoledì 1 dicembre negli ottavi di Coppa Italia. In seguito i nerazzurri giocheranno in casa del Frosinone sabato 5 dicembre, con mercoledì 9 la trasferta di Dortmund contro il Borussia. L'anno si chiuderà con la sfida di San Siro contro il Torino domenica 13 dicembre e la trasferta di Lecce in programma venerdì 28. Il nuovo anno 2027 inizierà invece con altre tre partite: domenica 3 gennaio alle 12:30 la gara casalinga contro il Sassuolo, mercoledì 6 gennaio la partita in casa della Lazio, con il girone d'andata che si chiuderà con un affascinante Derby d'Italia, in programma domenica 10 gennaio alle 20:45 contro la Juventus a San Siro.

Getty Images

6ª GIORNATA | Sabato 10 ottobre, ore 18:00

INTER-Parma (DAZN)

CHAMPIONS LEAGUE, 2ª GIORNATA | Martedì 13 ottobre, ore 21:00

INTER-Club Brugge

7ª GIORNATA | Sabato 17 ottobre, ore 18:00

Bologna-INTER (DAZN)

CHAMPIONS LEAGUE, 3ª GIORNATA | Mercoledì 21 ottobre, ore 21:00

INTER-Shakhtar Donetsk

8ª GIORNATA | Domenica 25 ottobre, ore 12:30

INTER-Fiorentina (DAZN)

9ª GIORNATA | Mercoledì 28 ottobre, ore 18:30

Venezia-INTER (DAZN/Sky)

10ª GIORNATA | Sabato 31 ottobre, ore 20:45

Milan-INTER (DAZN/Sky)

CHAMPIONS LEAGUE, 4ª GIORNATA | Martedì 3 novembre, ore 21:00

Feyenoord-INTER

11ª GIORNATA | Domenica 8 novembre, ore 18:00

INTER-Como (DAZN/Sky)

12ª GIORNATA | Domenica 22 novembre, ore 20:45

Atalanta-INTER (DAZN)

CHAMPIONS LEAGUE, 5ª GIORNATA | Mercoledì 25 novembre, ore 21:00

INTER-Stoccarda

13ª GIORNATA | Sabato 28 novembre, ore 20:45

INTER-Genoa (DAZN/Sky)

OTTAVI COPPA ITALIA | Martedì 1 dicembre, ore 21:00

INTER-Genoa

14ª GIORNATA | Sabato 5 dicembre, ore 18:00

Frosinone-INTER (DAZN)

CHAMPIONS LEAGUE, 6ª GIORNATA | Mercoledì 9 dicembre, ore 21:00

Borussia Dortmund-INTER

15ª GIORNATA | Domenica 13 dicembre, ore 15:00

INTER-Torino (DAZN)

16ª GIORNATA | Venerdì 18 dicembre, ore 20:45

Lecce-INTER (DAZN)

17ª GIORNATA | Domenica 3 gennaio 2027, ore 12:30

INTER-Sassuolo (DAZN)

18ª GIORNATA | Mercoledì 6 gennaio 2027, ore 20:45

Lazio-INTER (DAZN)

19ª GIORNATA | Domenica 10 gennaio, ore 20:45

INTER-Juventus (DAZN)