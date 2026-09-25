Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 23 convocati dell'Italia per la partita contro il Belgio: sono 11 gli esclusi
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Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 23 convocati dell'Italia per la partita contro il Belgio.
Per la partita contro i Diavoli Rossi non ci saranno dunque ben 11 giocatori: Pessina, Bastoni (squalificato), Ghilardi, Kouadio, Ruggeri, Ricci, Fagioli, Inacio, Vergara, Zaniolo e Sebastiano Esposito.
Convocati tutti gli altri, tra i quali due giocatori dell'Inter: Nicolò Barella, che vestirà la maglia numero 18, e Francesco Pio Esposito che invece indosserà la 7.
Italia, i convocati per il Belgio e i numeri di maglia
Portieri: 1 Donnarumma, 12 Carnesecchi, 14 Vicario.
Difensori: 2 Kayode, 3 Ahanor, 4 Calafiori, 6 Coppola, 19 Scalvini, 22 Di Lorenzo, 23 Mancini.
Centrocampisti: 4 Romano, 13 Mandragora, 8 Tonali, 15 Doumbia, 17 Zoma, 16 Frattesi, 18 Barella.
Attaccanti: 7 Pio Esposito, 9 Kean, 10 Raspadori, 11 Scamacca, 20 Maldini, 21 Cambiaghi.
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