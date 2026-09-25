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La Supercoppa italiana si giocherà a San Siro! La notizia era nell'aria ma è arrivata anche la conferma definitiva.

Dopo quattro edizioni in Arabia Saudita, delle quali le ultime tre con il format a quattro squadre, la sfida sarà solo tra l'Inter e la Lazio. I nerazzurri, vincitori dello scudetto e della Coppa Italia, e i biancocelesti, finalisti in Coppa, si affronteranno nella cornice del Meazza.

Secondo quanto appreso da FCINTER1908.IT, la partita si giocherà al Meazza il prossimo 22 dicembre 2026, dopo la gara di campionato dei nerazzurri contro il Lecce al via del Mare e prima del match contro il Sassuolo, che inaugura il 2027 della squadra di Chivu.