"Per esempio il dominio sulle palle alte che ha avuto la difesa dell'Inter, contro una delle migliori squadre al mondo sui calci piazzati. Ogni volta che c'era un corner dicevamo: "No, non concedere un altro corner". Invece sui calci piazzati l'Inter è stata dominante. Pavard, Bisseck, de Vrij, gli attaccanti che sono tornati indietro. L'obiettivo vero deve essere lottare per vincere".