Caressa: “Inter, trauma e freno a mano tirato. Riserva mentale se…”

"È andata male. Sono convinto che, anche se ovvio che nessuno scende in campo per perdere, credo abbia ragione Capello. Ho visto una squadra con il freno a mano tirato. Nel senso: l'anno scorso siamo rimasti traumatizzati, siamo arrivati in fondo a tutto e non abbiamo vinto niente. Portiamo a casa se andiamo avanti in Champions bene. Però la formazione dell'andata e il modo di giocare il ritorno, per quanto il Bodo sia una squadra organizzata, non visto il furore agonistico visto nelle altre partite. È mancata anche quella roba lì. E anche le parole di Barella a fine partita sembravano dire puntiamo allo scudetto. Ci sta eh". Così Fabio Caressa è tornato sull'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions nei play-off contro il Bodo nel programma di Radio Dee Jay, Football Club, che conduce con Zazzaroni.